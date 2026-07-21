Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Castel Bolognese dopo aver forzato una finestra per entrare nell’abitazione dell'ex compagna. Una volta dentro, ha minacciato il nuovo partner della donna e si è opposto all’intervento delle forze dell’ordine, resistendo al fermo. L’uomo, sotto l’effetto di alcol, è stato fermato per atti persecutori, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

È scattato un arresto per atti persecutori, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale a Castel Bolognese (Ravenna): un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essersi introdotto nell’abitazione della ex compagna e aver minacciato il nuovo partner della donna. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando l’uomo, incapace di accettare la fine della relazione sentimentale, si è presentato presso la casa della ex. Approfittando di una finestra lasciata aperta, si è introdotto nell’appartamento, trovando all’interno la donna e il suo nuovo compagno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Irrompe dalla finestra in casa dell'ex a Castel Bolognese, uomo ubriaco semina il terrore: arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Semina terrore per mesi tra 10 vicini di casa a Mantello, coinvolti anche minorenni: arrestato 65enneUn uomo di 65 anni è stato arrestato a Mantello con l’accusa di aver perseguitato per mesi dieci vicini di casa, coinvolgendo anche minorenni.

Ubriaco semina il caos in un bar, aggredisce i Carabinieri: arrestatoUn uomo di 51 anni è stato arrestato dopo aver causato scompiglio in un bar e aver aggredito i militari intervenuti.

Temi più discussi: CASTEL BOLOGNESE: Irrompe in casa dell’ex e minaccia il nuovo compagno, arrestato; Irrompe in casa dell’ex e minaccia con un coltello il nuovo compagno; Castel Bolognese, irrompe armato di coltello in casa dell'ex e minaccia di morte il rivale: arrestato dai Carabinieri.

Irrompe dalla finestra in casa dell'ex a Castel Bolognese, uomo ubriaco semina il terrore: arrestatoUomo arrestato a Castel Bolognese per atti persecutori: si introduce in casa della ex e minaccia il nuovo compagno con un coltello. virgilio.it

Castel Bolognese, entra dalla finestra e minaccia con un coltello il nuovo compagno della exNon si rassegnava alla fine della storia con la sua ex compagna e così, nel cuore della notte, ha deciso di fare irruzione nella sua casa. Un uomo, ... corriereromagna.it