Irrompe dai vicini armato di katana per dare la caccia a due ragazzine | avevano suonato per sbaglio il suo campanello In casa ha un arsenale di armi
Un uomo di 39 anni ha fatto irruzione nell’appartamento di parenti di due ragazzine, armato di katana, dopo che le giovani avevano suonato per sbaglio il suo campanello. In casa aveva un arsenale di armi. La scena si è svolta a Padova, senza che ci siano stati feriti. La polizia è intervenuta e ha sequestrato le armi. L’uomo è stato denunciato per minacce e porto illegale di armi.
PADOVA - Un campanello suonato per errore da due ragazzine ha scatenato l'ira di un 39enne, che ha fatto irruzione nell'appartamento dei parenti delle giovani brandendo una katana. L'intervento dei carabinieri, chiamati dai presenti terrorizzati, ha permesso di sequestrare nell'abitazione dell'uomo un arsenale di armi da taglio. L'aggressione Il rocambolesco episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 20 luglio in un condominio dell'Arcella. Protagonisti sono stati un 39enne cittadino cinese e i suoi vicini, una famiglia del Bangladesh. A innescare la violenza dell'asiatico è stato l'errore di due ragazzine che, uscite sul pianerottolo, volevano pigiare l'interruttore della luce delle scale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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