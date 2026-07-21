Irrompe dai vicini armato di katana per dare la caccia a due ragazzine | avevano suonato per sbaglio il suo campanello In casa ha un arsenale di armi

Notizia in breve

Un uomo di 39 anni ha fatto irruzione nell’appartamento di parenti di due ragazzine, armato di katana, dopo che le giovani avevano suonato per sbaglio il suo campanello. In casa aveva un arsenale di armi. La scena si è svolta a Padova, senza che ci siano stati feriti. La polizia è intervenuta e ha sequestrato le armi. L’uomo è stato denunciato per minacce e porto illegale di armi.