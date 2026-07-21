Irene Antonucci arte e libri senza confini

Da bollicinevip.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Irene Antonucci è attrice, coach di comunicazione e autrice. Ha partecipato al White Dinner Water Show 2026 e ha lavorato nel cinema internazionale. Ha vissuto e maturato esperienze all’estero. Ha pubblicato due libri, uno sulla comunicazione e uno sulla crescita personale.

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. Attrice, coach di comunicazione e autrice, Irene Antonucci racconta il successo del White Dinner Water Show 2026, il percorso nel cinema internazionale, l’esperienza maturata all’estero e i suoi due libri dedicati alla comunicazione e alla crescita personale. Irene Antonucci, attrice, coach di comunicazione e autrice, continua a distinguersi tra cinema, formazione e divulgazione. Dopo aver presentato la diretta ufficiale del White Dinner Water Show per il decennale di Villa Renoir, torna a far parlare di sé con il suo ultimo libro, “L’universo spiegato a un bambino”, confermando un percorso artistico in continua evoluzione. White Dinner Water Show 2026 è stato un grande successo e tu sei stata tra le protagoniste della serata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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