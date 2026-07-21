Irene Antonucci arte e libri senza confini
Irene Antonucci è attrice, coach di comunicazione e autrice. Ha partecipato al White Dinner Water Show 2026 e ha lavorato nel cinema internazionale. Ha vissuto e maturato esperienze all’estero. Ha pubblicato due libri, uno sulla comunicazione e uno sulla crescita personale.
. Attrice, coach di comunicazione e autrice, Irene Antonucci racconta il successo del White Dinner Water Show 2026, il percorso nel cinema internazionale, l’esperienza maturata all’estero e i suoi due libri dedicati alla comunicazione e alla crescita personale. Irene Antonucci, attrice, coach di comunicazione e autrice, continua a distinguersi tra cinema, formazione e divulgazione. Dopo aver presentato la diretta ufficiale del White Dinner Water Show per il decennale di Villa Renoir, torna a far parlare di sé con il suo ultimo libro, “L’universo spiegato a un bambino”, confermando un percorso artistico in continua evoluzione. White Dinner Water Show 2026 è stato un grande successo e tu sei stata tra le protagoniste della serata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’estate senza confini. Eventi, libri e sapori: "Un ricco cartellone"
Olbia, l’arte di Irene Recino: tra design e miti della GalluraA Olbia, l’artista Irene Recino si dedica alla reinterpretazione di reperti punici, trasformandoli in opere dal design contemporaneo.
Argomenti più discussi: South Italy International Film Festival; South Italy International Film Festival, al via la 5ª edizione; 5^ edizione del South Italy International Film Festival – A Barletta dal 17 al 19 Luglio.
Ieri sera grande piacere di poter parlare con Irene Antonucci del suo libro L'universo spiegato ad un bambino durante gli eventi di South Italy International Film Festival di Giuseppe Arcieri Grazie Antonella Palmitessa per le immagini facebook
#Regalati la luce, il corto di Irene Antonucci contro la violenza sulle donne vince il Festival CortiSonantiL’attrice e regista Irene Antonucci vince la 12esima edizione di CortiSonanti, il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’associazione culturale Alchemicarts con il sostegno della ... lagone.it