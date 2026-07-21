Iran Trump tira dritto | ‘Con Teheran non abbiamo ancora finito’

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver ancora concluso le azioni nei confronti dell’Iran, affermando che non lasceranno la questione irachena in sospeso in questo momento. Ha parlato durante un incontro con il presidente libanese alla Casa Bianca, sottolineando che gli Stati Uniti non hanno finito di agire nei confronti di Teheran. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti presenti, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

“Non lasceremo l’Iranin questo momento.Non abbiamo ancora finito“. Parole che non lasciano spazio a dubbi quelle del presidente degli Stati UnitiDonald Trump, che così ha parlato ai giornalisti durante un incontro alla Casa Biana con il presidente del LibanoJoseph Aoun. Per il tycoon infatti ilconflitto con Teheran, ripreso dopo la fragile tregua firmata lo scorso 17 giugno, è lungi dall’essere concluso. Il tycoon ha dichiarato che nonostante Teheran abbia comunicato a Washington di volere“disperatamente”un incontro per porre fine agli scontri in corso, la Casa Bianca non sarà interessata fino a quando i colloqui non saranno“significativi”. Il riferimento è allo spinosodossier sul nucleare, con il regime degli ayatollah che non intende rinunciare a dotarsi dell’arma atomica, mentre gli Stati Uniti sono determinati ad impedirglielo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran, Trump minaccia con larmata. Teheran: risposta schiacciante

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