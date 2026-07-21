Iran mediatori al lavoro su una tregua Trump | attacco totale – La diretta

Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti contro l’Iran, secondo quanto comunicato dal Centcom, per rispondere agli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, mediatori stanno cercando di negoziare una tregua tra le parti. Il presidente statunitense ha dichiarato che un attacco totale sarebbe possibile, ma al momento si stanno ancora valutando le prossime mosse.

Ancora attacchi all’Iran dagli Usa nella notte. Il Centcom ha annunciato nuovi bombardamenti per fermare gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi alle infrastrutture Usa in Kuwait e Bahrein. Intanto i mediatori stanno cercando di ottenere dagli Usa un nuovo cessate il fuoco e la riapertura dei negoziati di pace, mentre Donald Trump riflette sulla possibilità di un attacco totale. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Iran.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

Notizie e thread social correlati

Usa-Iran, Pezeshkian: «È di nuovo guerra totale». Ma i mediatori propongono 10 giorni di tregua – La direttaNella nona notte di conflitto, gli Stati Uniti hanno ancora bombardato obiettivi in Iran.

Leggi anche: Hormuz, tregua sotto attacco: Trump minaccia di «cancellare» l’Iran. Droni iraniani su navi, la risposta Usa. Raid su Kuwait e Bahrein – La diretta

Temi più discussi: Media, mediatori propongono tregua di 10 giorni per lavorare ad accordo Usa-Iran; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Si tenta una tregua di 10 giorni fra Iran e Usa. Ma gli Houthi provano ad allargare il conflitto (di N. Boffa); Usa-Iran, le mosse del Pakistan per salvare il dialogo ma ci sono due ostacoli.

I mediatori propongono un cessate il fuoco di 10 giorni per rilanciare l'accordo provvisorio Iran-Stati Uniti, afferma un alto funzionario iraniano a Reuters reddit

USA-Iran, si apre uno spiraglio diplomatico: mediatori al lavoro tra i raidDopo nove notti consecutive di bombardamenti e rappresaglie, dal fronte USA-Iran arriva il primo, timido segnale di una possibile via d'uscita. dailyexpress.it

Iran: 'Scambi diplomatici con gli Usa proseguono tramite mediatori'L'Iran conferma la continuità dei contatti diplomatici con gli Stati Uniti, malgrado i recenti bombardamenti americani ... it.blastingnews.com