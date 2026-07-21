Iran mediatori al lavoro su una tregua Trump | attacco totale – La diretta
Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti contro l’Iran, secondo quanto comunicato dal Centcom, per rispondere agli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, mediatori stanno cercando di negoziare una tregua tra le parti. Il presidente statunitense ha dichiarato che un attacco totale sarebbe possibile, ma al momento si stanno ancora valutando le prossime mosse.
Ancora attacchi all’Iran dagli Usa nella notte. Il Centcom ha annunciato nuovi bombardamenti per fermare gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi alle infrastrutture Usa in Kuwait e Bahrein. Intanto i mediatori stanno cercando di ottenere dagli Usa un nuovo cessate il fuoco e la riapertura dei negoziati di pace, mentre Donald Trump riflette sulla possibilità di un attacco totale. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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