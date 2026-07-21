L’intelligence israeliana ha rilevato che l’Iran ha spostato migliaia di centrifughe per l’arricchimento dell’uranio in un grande sito sotterraneo scavato sotto 100 metri di granito, nella montagna chiamata Pickaxe Mountain, o Monte Kolang. Il complesso si trova in un’area remota, protetta da pareti rocciose e accessibile solo attraverso tunnel nascosti. Le centrifughe sono state collocate in un ambiente che garantisce grande isolamento e protezione.

L’ intelligence israeliana ritiene che l’Iran abbia trasferito migliaia di centrifughe destinate all’arricchimento dell’uranio in un vasto complesso sotterraneo ricavato all’interno della cosiddetta Pickaxe Mountain, conosciuta in Iran come Monte Kolang. Secondo fonti israeliane e statunitensi, queste informazioni sono state condivise con Washington e alimentano i timori che Teheran stia cercando di ricostruire, in modo protetto, parte della propria infrastruttura nucleare. Come scrive il Wall Street Journal le valutazioni dell’intelligence indicano che il trasferimento sarebbe avvenuto lo scorso autunno, dopo la guerra durata dodici giorni che aveva visto Stati Uniti e Israele colpire i tre principali impianti nucleari iraniani. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Iran, la fortezza nella roccia: centrifughe nucleari sotto 100 metri di granito

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Immagini satellitari rivelano gravi danni a una centrale nucleare in Iran

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