Investiti 308mila euro | pronti tre cantieri

Tre cantieri sono pronti a partire dopo l’approvazione dei progetti esecutivi, con un investimento di 308mila euro. Il Comune ha deciso di intervenire su punti critici della rete stradale cittadina, concentrandosi su lavori di manutenzione straordinaria. I progetti riguardano interventi di miglioramento e messa in sicurezza di strade considerate strategiche per la viabilità locale. I lavori sono stati approvati dalla Giunta e saranno realizzati a breve.

GROSSETO Il Comune accelera sul fronte della sicurezza stradale. La Giunta ha infatti approvato i progetti esecutivi per tre interventi di manutenzione straordinaria, che porteranno al restyling di punti nevralgici della rete viaria cittadina per un investimento complessivo di 308mila euro. Il piano di interventi si concentra su tre aree distinte: piazza De Maria, viale Manetti e via Arcidosso. L’operazione più onerosa riguarda via Arcidosso, dove sono previsti lavori sul piano viabile per 145mila euro, seguita da viale A. Manetti, che beneficerà di un intervento analogo da 125mila euro. Il quadro si completa con il ripristino delle asfaltature in piazza De Maria, per un importo di 38mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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