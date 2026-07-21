Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver investito un uomo mentre guidava con la patente revocata. Il Magistrato di Sorveglianza ha revocato l’affidamento al lavoro e disposto la detenzione in carcere. La decisione è stata presa in seguito alle violazioni delle restrizioni legate alla sospensione della patente. La vittima dell’investimento non ha riportato ferite gravi. L’uomo si trova ora in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 42 anni, Giuseppe De Lorenzo, è stato arrestato dopo che il Magistrato di Sorveglianza ha disposto la revoca dell’affidamento al lavoro e la conseguente traduzione in carcere. L’uomo è difeso dall’avvocato Antonio Leone. Il provvedimento è scaturito in seguito a un episodio nel quale il 42enne è stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni colpose e guida con patente revocata, contestati dopo aver investito un uomo di 43 anni. Secondo quanto emerso, i nuovi reati si sono aggiunti a una serie di truffe già contestate a De Lorenzo, circostanza che ha portato il Magistrato di Sorveglianza a rivalutare la sua posizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Investe un uomo mentre guida con la patente revocata: 42enne finisce in carcere

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