Investe un uomo con la patente revocata | arrestato 42enne

Da anteprima24.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo che il Magistrato di Sorveglianza ha revocato il suo affidamento al lavoro e disposto la sua traduzione in carcere. Poco dopo, si è verificato un incidente in cui ha investito un uomo con la patente revocata. L’arrestato è stato fermato sul posto e portato in carcere. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni della vittima.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 42 anni, Giuseppe De Lorenzo, è stato arrestato dopo che il Magistrato di Sorveglianza ha disposto la revoca dell’affidamento al lavoro e la conseguente traduzione in carcere. L’uomo è difeso dall’avvocato Antonio Leone. Il provvedimento è scaturito in seguito a un episodio nel quale il 42enne è stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni colpose e guida con patente revocata, contestati dopo aver investito un uomo di 43 anni. Secondo quanto emerso, i nuovi reati si sono aggiunti a una serie di truffe già contestate a De Lorenzo, circostanza che ha portato il Magistrato di Sorveglianza a rivalutare la sua posizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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