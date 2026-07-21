Una madre è stata condannata per aver inventato violenze sul proprio figlio per accusare l’ex marito. La donna ha ammesso di aver causato lividi al bambino per far sembrare credibili i suoi sospetti. L’indagine iniziale riguardava anche il padre, che era stato indagato per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti, ma la sua posizione è stata successivamente archiviata.

Pistoia, 21 luglio 2026 – All’inizio era stato il padre, un pistoiese, a finire sotto indagine con l’accusa di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti della ex moglie e del figlio, un procedimento che si è concluso con l’archiviazione della sua posizione. Venerdì 17 luglio il collegio del Tribunale di Firenze, presieduto dal giudice Anna Favi, ha condannato l’ex moglie a 3 anni e 8 mesi di reclusione. La donna e le false accuse. La donna, una 39enne fiorentina, è stata riconosciuta colpevole dei reati di calunnia ai danni dell’ex marito (per le false accuse di violenza sessuale aggravata sul figlioletto) e di maltrattamenti nei confronti del bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inventò violenze sul figlio per incastrare l’ex marito, condannata la madre: “Lividi al bambino per rendere credibili le accuse”

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