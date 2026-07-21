Un gatto di due anni è stato trovato e salvato dopo essere rimasto intrappolato per quasi 48 ore in un garage condominiale. La Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione e ha liberato l’animale, che era rimasto senza cibo né acqua durante il periodo di isolamento. L’intervento si è concluso con il recupero del felino e il suo affidamento a un rifugio.

Un gatto di 2 anni è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato per circa due giorni in un garage condominiale. L’animale, smarrito dal proprietario, è stato recuperato grazie all’intervento della Polizia di Stato, che ha agito in seguito a una segnalazione. L’operazione si è svolta a Torino, in via Lessolo, e ha richiesto quasi due ore di lavoro a causa delle difficili condizioni del locale e della posizione in cui si trovava il gatto. Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una segnalazione giunta al 112NUE. Gli agenti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Virgilio.it - Intrappolato in un garage a Torino per 48 ore, come la polizia ha salvato il gatto Noah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castoro intrappolato in un canale a Novara: salvato dalla polizia provincialeUn castoro europeo è stato messo in salvo dopo essersi trovato intrappolato in un canale nel territorio di Novara.

Cucciolo di gatto salvato sull'A13 a Bologna, come la polizia è riuscita ad acciuffare il felinoUn cucciolo di gatto è stato recuperato dalla Polizia di Stato sull’autostrada A13 a Bologna.

Si parla di: Due gattine randagie vivono in un garage fatiscente: la loro prima notte in una vera casa commuove.

Il gattino Noah intrappolato in un garage per due giorni, salvato dalla PoliziaNei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in salvo Noah, un gatto di 2 anni smarrito dal proprietario e rimasto intrappolato per circa due giorni all’interno di un garage condominiale in Via ... torinoggi.it

Intrappolato per due giorni in un garage a Torino Vanchiglietta, il gatto Noah viene salvato dagli agentiLa polizia ha salvato Noah, un gatto di due anni smarrito dal proprietario e rimasto bloccato per circa due giorni dentro un garage condominiale in via Lessolo a Torino. L'intervento è avvenuto gioved ... torinotoday.it