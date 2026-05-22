Castoro intrappolato in un canale a Novara | salvato dalla polizia provinciale

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un castoro europeo è stato messo in salvo dopo essersi trovato intrappolato in un canale nel territorio di Novara. La polizia provinciale è intervenuta per liberarlo e ha rimosso l'animale senza riportare ferite. La presenza del castoro nel canale aveva attirato l'attenzione degli abitanti locali, che avevano segnalato la situazione alle autorità. L’intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino, permettendo al castoro di tornare nel suo habitat naturale.

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Un castoro europeo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato in un canale nel novarese. L'animale, appartenente a una specie tornata recentemente a popolare il territorio, è stato recuperato grazie a un intervento mirato della polizia provinciale.Il salvataggio nel canaleIl. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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