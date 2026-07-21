Inter tempo di una nuova Primavera | Emiliano Bigica è il nuovo tecnico

Le voci si susseguivano da diverse settimane, ma non era stato emesso alcun annuncio ufficiale. L’eredità di Benny Carbone sulla panchina dell’ Inter Primavera adesso ha il suo sostituto: Emiliano Bigica. E’ stato infatti ufficialmente nominato la settimana scorsa il nuovo Mister della Primavera nerazzurra. La carriera da giocatore. Emiliano Bigica, originario della Puglia, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Bari ed ha attraversato una lunga gavetta per arrivare in serie A con il club della sua città. Il suo carattere ed il temperamento espresso in campo gli hanno permesso di ottenere negli anni anche la fascia di Capitano. Con il Bari ha contribuito sul campo alla permanenza in serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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