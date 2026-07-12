È stato annunciato ufficialmente che Emiliano Bigica guiderà la squadra Primavera dell’Inter. La società ha confermato il suo incarico, dopo aver scelto il tecnico tra diverse opzioni. Bigica ha un passato da calciatore e ha allenato in precedenza altre squadre giovanili. La sua nomina è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club. Non sono stati forniti dettagli sui termini del contratto o sulla durata dell’incarico.

Inter News 24 Arriva l’ufficialità di Bigica come nuovo allenatore dell’Inter Primavera: il profilo e la carriera del tecnico che guiderà i giovani nerazzurri. È ufficiale: Emiliano Bigica è il nuovo allenatore dell’ Inter Primavera. Il tecnico barese approda alla guida dei giovani nerazzurri dopo un percorso di assoluto spessore, culminato nelle ultime sei stagioni sulla panchina del Sassuolo Primavera, dove ha saputo imporsi come uno dei profili più preparati del panorama giovanile italiano. Il comunicato del club nerazzurro. La nota del club nerazzurro ripercorre la carriera di Bigica, nato a Bari nel 1973 e protagonista di una lunga vita nel mondo del calcio: “Nato a Bari il 4 settembre 1973, Bigica ha legato la sua vita al mondo del pallone: lo ha fatto prima da calciatore, crescendo nelle giovanili della squadra della sua città. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Adesso è ufficiale: Emiliano Bigica è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Inter LIVE: Emiliano Bigica prossimo allenatore della Primavera, Dodo si propone, l’intenzione è di trattenere BastoniEmiliano Bigica è stato annunciato come prossimo allenatore della squadra Primavera dell’Inter.

Leggi anche: Inter, Bigica nuovo allenatore della Primavera: il comunicato

Temi più discussi: Sassuolo Primavera: Cristian Serpini raccoglie il testimone di Emiliano Bigica; L’estate degli addii Bigica, suggestione Inter; UFFICIALE - Emiliano Bigica e il Sassuolo si salutano, si chiude il ciclo più vincente della Primavera neroverde; Inter, Bigica nuovo allenatore della Primavera al posto di Carbone.

Ufficiale: Emiliano Bigica è il nuovo allenatore dell'Inter Primavera. Il tecnico arriva in nerazzurro dopo sei stagioni sulla panchina della Primavera del Sassuolo x.com

UFFICIALE - La Primavera ha un nuovo allenatore: è Emiliano BigicaAdesso è ufficiale: Emiliano Bigica è il nuovo allenatore dell'Inter Primavera. Arriva dopo 6 stagioni proficue sulla panchina del Sassuolo Primavera: La nota dell'Inter Nato a Bari il 4 settembre 19 ... msn.com

UFFICIALE / Inter, Bigica è il nuovo allenatore della PrimaveraIl club nerazzurro ha annunciato l'approdo alla guida dei nerazzurri dell'ex tecnico delle giovanili del Sassuolo ... msn.com