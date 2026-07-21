Inter Primavera nuova cessione | Zamarian va in prestito alla Pro Sesto
Il portiere dell'Inter Primavera, Zamarian, è stato ceduto in prestito alla Pro Sesto. La stagione precedente è stato impegnato con la Pro Patria, in un’annata definita sfortunata. La cessione è stata annunciata senza ulteriori dettagli su durata e condizioni.
di Paolo Moramarco Inter Primavera, saluta Zamarian. Il portiere lascia in prestito direzione Pro Sesto dopo la stagione sfortunata alla Pro Patria. L’ Inter ha ufficializzato una nuova operazione in uscita in questa finestra di mercato: Matteo Zamarian, portiere classe 2006 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, si trasferisce alla Pro Sesto con la formula del prestito. Zamarian, prestito per crescere. La scelta del prestito consentirà a Zamarian di accumulare esperienza e continuità di gioco nel calcio professionistico, un passaggio fondamentale per la crescita del giovane estremo difensore. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa Inter Il ritorno dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com
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