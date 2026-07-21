Inter caccia aperta al nuovo esterno | Belghali torna nel mirino ma restano vive altre piste

Da internews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter cerca un nuovo esterno dopo l’addio di Dumfries. Il nome di Belghali, del Verona, è in cima alla lista, grazie a costi contenuti e caratteristiche tecniche. Restano comunque attive altre piste per il ruolo. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni prima di fare una scelta definitiva. La trattativa con Belghali è in corso, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali.

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di Alberto Petrosilli La dirigenza nerazzurra continua la ricerca del dopo Dumfries: il profilo del laterale del Verona Belghali convince per costi e caratteristiche. L’ Inter prosegue il lavoro sul mercato con l’obiettivo di individuare il giocatore ideale per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. Dopo il mancato approdo di Palestra e Khalaili, operazioni sfumate per ragioni differenti, il club nerazzurro ha spostato la propria attenzione su Djed Spence, senza però limitarsi a un’unica soluzione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i nomi che continuano a essere monitorati con interesse figura anche Rafik Belghali, esterno attualmente in forza al Verona. 🔗 Leggi su Internews24.com

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