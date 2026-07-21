Inter caccia aperta al nuovo esterno | Belghali torna nel mirino ma restano vive altre piste

Notizia in breve

L’Inter cerca un nuovo esterno dopo l’addio di Dumfries. Il nome di Belghali, del Verona, è in cima alla lista, grazie a costi contenuti e caratteristiche tecniche. Restano comunque attive altre piste per il ruolo. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni prima di fare una scelta definitiva. La trattativa con Belghali è in corso, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali.