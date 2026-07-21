Integrazione alunni ucraini | nuovi materiali didattici gratuiti per la scuola primaria grazie al programma Erasmus+ URGE

Notizia in breve

Il programma Erasmus+ URGE ha messo a disposizione materiali didattici gratuiti per supportare l’integrazione degli studenti ucraini nella scuola primaria. Questi strumenti sono stati sviluppati per facilitare l’accoglienza di bambini che non parlano italiano e provengono da contesti diversi. L’obiettivo è aiutare gli insegnanti a integrare gli alunni ucraini nelle classi, offrendo risorse specifiche per favorire l’inserimento e la partecipazione degli studenti.