Integrazione alunni ucraini | nuovi materiali didattici gratuiti per la scuola primaria grazie al programma Erasmus+ URGE
Il programma Erasmus+ URGE ha messo a disposizione materiali didattici gratuiti per supportare l’integrazione degli studenti ucraini nella scuola primaria. Questi strumenti sono stati sviluppati per facilitare l’accoglienza di bambini che non parlano italiano e provengono da contesti diversi. L’obiettivo è aiutare gli insegnanti a integrare gli alunni ucraini nelle classi, offrendo risorse specifiche per favorire l’inserimento e la partecipazione degli studenti.
Un bambino varca la soglia dell'aula per la prima volta: non parla italiano, ha lasciato la sua casa e si ritrova in un ambiente sconosciuto. Come può un insegnante, nella pratica di tutti i giorni, accoglierlo e farlo sentire parte della classe? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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