insediato il nuovo comitato scientifico confermata corgnati

È stato insediato il nuovo Comitato Scientifico della Fondazione Centro Studi sull’Arte Ragghianti. I membri sono stati nominati dalla famiglia Ragghianti, dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dal Comune e dalla Provincia di Lucca. Con questa nomina si conclude il rinnovo degli organi istituzionali della fondazione. La presidente confermata è la stessa di prima.

Con l’insediamento del Comitato scientifico, i cui membri sono designati dalla famiglia Ragghianti, dalla Fondazione Cassa di Risparmio, del Comune e dalla Provincia di Lucca, si completano i rinnovi degli organi istituzionali della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti - ETS. Oltre al direttore Paolo Bolpagni, fanno parte del Comitato scientifico, riconfermati nei rispettivi ruoli: Fabio Benzi, professore ordinario di Storia dell’arte contemporanea all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, direttore scientifico della Fondazione Biagiotti Cigna e presidente della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma e Davide Turrini, studioso di storia del design e professore associato al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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