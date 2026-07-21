Un’insalata estiva a base di cavolo cappuccio e radicchio è stata preparata con albicocche, feta, noci e un dressing ai ribes rossi. Si tratta di un piatto leggero e croccante, ideale per un pranzo fresco, facile e veloce da realizzare. La combinazione di ingredienti offre un gusto equilibrato tra dolce e salato, con la nota acidula del dressing ai ribes rossi. È pensata come un’opzione semplice per un pasto estivo.

Un piatto leggero e croccante, arricchito da feta, noci e dressing ai ribes rossi. Facile, veloce e perfetto per un pranzo fresco. Un’esplosione di colori, consistenze e profumi che raccontano l’estate: l’insalata di cavolo cappuccio e radicchio con Albicocche Val Venosta grigliate è un piatto che unisce freschezza, croccantezza e note dolci?acidule in un equilibrio perfetto. Una ricetta semplice e veloce, ideale come piatto unico leggero o come contorno raffinato per accompagnare pranzi e cene all’aperto. La base dell’insalata combina cavolo cappuccio, radicchio e rucola, tre ingredienti che regalano struttura e vivacità. Le Albicocche Val Venosta, grigliate per pochi minuti, aggiungono un tocco aromatico e caramellato che esalta il contrasto con la feta e le noci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Insalata estiva di cavolo cappuccio e radicchio con albicocche

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COLESLAW - INSALATA di CAVOLO e CAROTE

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