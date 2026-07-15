Una persona è rimasta intossicata dopo aver consumato un’insalata estiva preparata con verdure contaminate. La verdura, acquistata in un supermercato, era stata lavata con acqua non potabile, causando il problema. Non sono stati segnalati altri casi di intossicazione. Le autorità sanitarie hanno avviato un’indagine per verificare le condizioni di conservazione e manipolazione degli alimenti coinvolti. Nessuna denuncia è stata presentata finora.

Quando fa caldo a tutti capita di non voler accendere i fornelli per prepararsi il pranzo o la cena e ricorrere quindi ad una fresca, pratica e leggera insalata. Un piatto must have delle diete estive per tornare in forma, che viene automaticamente considerato un’ opzione più salutare e ipocalorica rispetto a molti altri pasti. Tuttavia, non sempre è così. Molte delle insalatone consumate durante l’estate, soprattutto quando acquistate in bar, ristoranti o preparate senza prestare particolare attenzione agli ingredienti utilizzati, possono raggiungere un apporto calorico pari o addirittura superiore a quello di un primo piatto tradizionale.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’errore che rovina la tua insalata estiva (e aggiunge tante calorie)

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