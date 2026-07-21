ingroup international completes planned leadership transition

Notizia in breve

inGroup International LLC ha annunciato di aver completato la transizione pianificata della propria leadership. La società ha comunicato che il processo si è concluso e che ora la struttura dirigenziale è stata rinnovata secondo il piano stabilito. L'azienda ha sottolineato che questa modifica fa parte di un percorso di crescita e di rafforzamento della governance aziendale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.