inGroup International Completes Planned Leadership Transition
inGroup International LLC ha annunciato di aver completato la transizione pianificata della propria leadership. La società ha comunicato che il processo si è concluso e che ora la struttura dirigenziale è stata rinnovata secondo il piano stabilito. L'azienda ha sottolineato che questa modifica fa parte di un percorso di crescita e di rafforzamento della governance aziendale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.
- GUAYNABO, Puerto Rico, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International LLC today announced an important milestone in the Company's continued growth and the strengthening of its leadership and governance. Effective July 15th, 2026, Frank J. Codina has concluded his service as Co-Manager of inGroup International LLC, completing a planned leadership succession that began in late 2024. As part of that transition, Mr. Codina stepped down as Co-Chief Executive Officer, and leadership responsibilities were gradually transferred to Anthony Varvaro, ensuring continuity throughout the process. Anthony Varvaro, who has served as the Company's... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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