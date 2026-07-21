inGroup International completa il previsto passaggio di consegne al vertice
inGroup International LLC ha annunciato di aver completato il passaggio di consegne al vertice. La società ha comunicato che l'operazione rappresenta un passo importante per la crescita e il rafforzamento della sua governance. L'evento si è svolto a Porto Rico e riguarda la transizione di leadership all’interno dell’azienda. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi dei nuovi dirigenti o sui tempi esatti della transizione.
- GUAYNABO, Porto Rico, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International LLC ha annunciato oggi un traguardo importante per la crescita dell'azienda e per il rafforzamento della sua leadership e della sua governance. Dal 15 luglio 2026 Frank J. Codina ha concluso il mandato di Co-Manager di inGroup International LLC, completando il passaggio di consegne avviato alla fine del 2024. Nell'ambito della transizione, Codina ha lasciato la carica di Co-Chief Executive Officer e le responsabilità di leadership sono passate gradualmente ad Anthony Varvaro, a garanzia della continuità lungo tutto il processo. Varvaro, Chief Operating Officer e Chief Financial Officer dell'azienda dal 2022, assume ora anche l'incarico di Co-Manager e affianca il CEO e Fondatore Michael "Hutch" Hutchison, che ricoprirà inoltre la carica di Executive Chairman. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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