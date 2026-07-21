ingroup international completa il previsto passaggio di consegne al vertice

inGroup International ha annunciato di aver completato il passaggio di consegne al vertice aziendale. La società ha comunicato di aver portato a termine la transizione di leadership, segnando un momento chiave per la sua struttura di governance. L’azienda ha confermato di aver consolidato i cambiamenti al livello dirigenziale, senza fornire ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di questa operazione.

- GUAYNABO, Porto Rico, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International LLC ha annunciato oggi un traguardo importante per la crescita dell'azienda e per il rafforzamento della sua leadership e della sua governance. Dal 15 luglio 2026 Frank J. Codina ha concluso il mandato di Co-Manager di inGroup International LLC, completando il passaggio di consegne avviato alla fine del 2024. Nell'ambito della transizione, Codina ha lasciato la carica di Co-Chief Executive Officer e le responsabilità di leadership sono passate gradualmente ad Anthony Varvaro, a garanzia della continuità lungo tutto il processo. Varvaro, Chief Operating Officer e Chief Financial Officer dell'azienda dal 2022, assume ora anche l'incarico di Co-Manager e affianca il CEO e Fondatore Michael "Hutch" Hutchison, che ricoprirà inoltre la carica di Executive Chairman. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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