La stagione sulla terra battuta prosegue tra Estoril e Kitzbuhel: analisi e pronostici delle sfide in programma mercoledì 22 luglio. La settimana sulla terra battuta entra in una fase sempre più interessante tra Estoril e Kitzbuhel, due tornei che stanno offrendo incroci inediti e, in alcuni casi anche inaspettati, tra giovani leve e specialisti del mattone tritato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra gli incontri più interessanti di giornata, per quanto riguarda il torneo portoghese, al quale sta partecipando anche Luciano Darderi, c’è quello tra Alejandro Tabilo e Juan Bautista Torres. Il cileno parte con tutti i favori del pronostico contro l’argentino, che proverà a sfruttare il proprio feeling con la terra battuta per rendere il match più equilibrato del previsto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Incroci da decifrare a Kitzbuhel ed Estoril: i pronostici di mercoledì 22 luglio

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