Martedì 21 luglio si giocano le partite dell’ATP 250 di Estoril. Tra i giocatori in campo ci sono anche Wawrinka e altri tennisti di livello. La settimana si svolge sulla terra battuta portoghese, con match che promettono spettacolo. Gli incontri sono in programma in diverse fasi e coinvolgono diversi qualificati. La giornata si svolge senza variazioni o cancellazioni.

Analisi e pronostici delle sfide in programma martedì 21 luglio all’Atp 250 di Estoril: in campo, tra gli altri, anche Stan Wawrinka. Sarà una settimana particolarmente interessante quella che avrà come scenario la terra battuta portoghese. L’ Estoril Open propone infatti, fin dal primo turno, alcuni incroci che coinvolgono giocatori molto attesi, tra teste di serie, beniamini di casa e tennisti reduci da settimane positive. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad aprire il programma sarà il match tra Nuno Borges e Felipe Meligeni Alves Luz: il primo arriva a Estoril dopo aver confermato anche a Bastad di attraversare un buon momento, raggiungendo i quarti di finale del torneo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Su il sipario a Estoril: i pronostici dei match di martedì 21 luglio

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