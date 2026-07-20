Su il sipario a Estoril | i pronostici dei match di martedì 21 luglio

Da ilveggente.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 21 luglio si giocano le partite dell’ATP 250 di Estoril. Tra i giocatori in campo ci sono anche Wawrinka e altri tennisti di livello. La settimana si svolge sulla terra battuta portoghese, con match che promettono spettacolo. Gli incontri sono in programma in diverse fasi e coinvolgono diversi qualificati. La giornata si svolge senza variazioni o cancellazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Analisi e pronostici delle sfide in programma martedì 21 luglio all’Atp 250 di Estoril: in campo, tra gli altri, anche Stan Wawrinka. Sarà una settimana particolarmente interessante quella che avrà come scenario la terra battuta portoghese. L’ Estoril Open propone infatti, fin dal primo turno, alcuni incroci che coinvolgono giocatori molto attesi, tra teste di serie, beniamini di casa e tennisti reduci da settimane positive. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad aprire il programma sarà il match tra Nuno Borges e Felipe Meligeni Alves Luz: il primo arriva a Estoril dopo aver confermato anche a Bastad di attraversare un buon momento, raggiungendo i quarti di finale del torneo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

su il sipario a estoril i pronostici dei match di marted236 21 luglio
© Ilveggente.it - Su il sipario a Estoril: i pronostici dei match di martedì 21 luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, quale partita oggi su Rai 1: gli orari dei match di martedì 7 luglioMartedì 7 luglio, su Rai 1, si giocano le ultime due partite degli ottavi dei Mondiali 2026.

Leggi anche: Estoril-Benfica (sabato 16 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Encarnados alla ricerda di un miracolo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web