La Regione Puglia ha deciso di revocare un finanziamento di 300mila euro destinato alla costruzione di una velostazione in un comune del barese, richiedendo la restituzione di 245mila euro. La decisione segue un’indagine sugli appalti pubblici e riguarda presunte irregolarità nei lavori. Il Comune è stato informato della revoca e delle somme da restituire. La questione si inserisce in un’inchiesta più ampia sulla gestione di fondi pubblici legati a lavori infrastrutturali.

La Regione Puglia revoca il finanziamento da 300mila euro destinato alla realizzazione della velostazione di Sannicola e chiede al Comune la restituzione di 245.540,67 euro già erogati, oltre agli interessi legali. È quanto dispone un atto dirigenziale dell'8 luglio con cui l'amministrazione regionale respinge le osservazioni presentate dall'ente e conferma la revoca del contributo concesso nel 2021 per la realizzazione dell'opera, finita tra gli interventi esaminati nell'ambito della maxi inchiesta della Procura di Lecce e della Guardia di finanza. Il provvedimento, firmato dalla dirigente della Sezione Mobilità... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Inchiesta appalti, la Regione rivuole indietro 245mila euro: stop ai fondi per la velostazione

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