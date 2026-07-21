Incendio a Porto Mantovano fiamme in un appartamento | intossicati madre e figlio
Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Porto Mantovano nella notte tra lunedì e martedì, causando l’intossicamento di madre e figlio. L’incendio è scoppiato in un’abitazione di strada Montata Carra e le fiamme hanno coinvolto l’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le due persone coinvolte sono state soccorse e trasferite in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Porto Mantovano (Mantova), 21 luglio 2026 – Incendio in un’abitazione a Porto Mantovano, due intossicati. Il rogo. Nella tarda serata di lunedì 20 luglio, un incendio è divampato in un appartamento di un’abitazione in strada Montata Carra, nel comune di Porto Mantovano. A scatenare il rogo, secondo i primi rilievi, sarebbe stato il malfunzionamento di una ciabatta elettrica posizionata sopra la cappa della cucina. In casa c’erano madre e figlio, rimasti intossicati dal fumo generato dalla combustione e che ha rapidamente saturato gli ambienti. I soccorsi. Prontamente allertati, i sanitari del 118 sono giunti sul posto e, dopo le prime cure sul campo, hanno disposto il trasporto immediato della 65enne e del 44enne all’ospedale civile di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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