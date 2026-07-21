Incendio a Porto Mantovano fiamme in un appartamento | intossicati madre e figlio

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Porto Mantovano nella notte tra lunedì e martedì, causando l’intossicamento di madre e figlio. L’incendio è scoppiato in un’abitazione di strada Montata Carra e le fiamme hanno coinvolto l’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le due persone coinvolte sono state soccorse e trasferite in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.