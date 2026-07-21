In pensione a 67 anni con vita lavorativa più breve in quale Paese europeo si lavora meno

Da quifinanza.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In diversi Paesi europei, l'età pensionabile è aumentata, seguendo l'aspettativa di vita. In Italia si può andare in pensione a 67 anni, con una vita lavorativa più breve rispetto ad altri Stati. Tuttavia, in alcuni Paesi il limite di età si aggira intorno ai 65 anni o meno, anche se l’età pensionabile effettiva può variare in base a condizioni e sistemi specifici. La durata della vita lavorativa differisce significativamente tra le nazioni europee.

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Il sistema pensionistico italiano è un disastro e in confronto a chi? In realtà, in molti Paesi europei sta aumentando l’età pensionabile e questo perché, come in Italia, l’età legale per accedere alla pensione è legata all’aspettativa di vita. Da sempre il tema dell’aumento dell’età pensionabile colpisce l’opinione pubblica e nel 2023 le proteste nate in Francia hanno riacceso il dibattito anche in Italia. Spaventa l’idea che si possa andare in pensione anche oltre i settant’anni, come potrebbe accadere in Italia in futuro. E pensare che in Francia il Paese è stato travolto dalle manifestazioni perché si è tentato di alzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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