Il sistema pensionistico italiano è un disastro e in confronto a chi? In realtà, in molti Paesi europei sta aumentando l’età pensionabile e questo perché, come in Italia, l’età legale per accedere alla pensione è legata all’aspettativa di vita. Da sempre il tema dell’aumento dell’età pensionabile colpisce l’opinione pubblica e nel 2023 le proteste nate in Francia hanno riacceso il dibattito anche in Italia. Spaventa l’idea che si possa andare in pensione anche oltre i settant’anni, come potrebbe accadere in Italia in futuro. E pensare che in Francia il Paese è stato travolto dalle manifestazioni perché si è tentato di alzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In pensione a 67 anni con vita lavorativa più breve, in quale Paese europeo si lavora meno

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In pensione a 80 anni Il problema non è quando ci vai...

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In pensione si va sempre più tardi. Ecco a quale età, regione per regioneNel Nord del paese, le persone vanno in pensione in età più precoce rispetto al Sud, dove si tende ad aspettare la vecchiaia.