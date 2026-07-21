I n onda alle 21.30 su Canale 5, Delibal – Dolce Veleno è un dramma sentimentale meno stucchevole e banale del previsto. Racconta il colpo di fulmine tra Bar?? e Füsun, amore apparentemente perfetto che sarà messo a dura prova non da un tradimento ma da un ostacolo insormontabile. Nel cast Ça?atay Ulusoy e Leyla Lydia Tu?utlu, due tra gli attori turchi più apprezzati a livello internazionale. Addio a Ece Irtem: morta a 35 anni l’attrice delle soap turche di Canale 5 accanto a Can Yaman X Leggi anche › Il rapporto complicato tra madre e figlia al centro di “Annem”, il film turco in onda stasera su Canale 5 Delibal – Dolce Veleno, trama del film turco questa sera su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In onda su Canale 5, "Delibal - Dolce Veleno" è un dramma sentimentale meno stucchevole e banale del previsto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Delibal – Dolce Veleno: cast, trama e quando va in onda su Canale 5Mediaset ha annunciato che trasmetterà film tv turchi durante le serate estive su Canale 5, dopo aver acquistato sei nuove serie turche per i primi...

Leggi anche: Delibal – Dolce Veleno, il film turco stasera su Canale 5: trama e cast

Temi più discussi: Delibal - Dolce veleno, il film turco stasera in tv: trama e cast; Promo: Delibal - Dolce veleno Video; In prima tv su Canale 5 il film Delibal – Dolce Veleno; I film in onda in TV stasera (21 luglio): si ride con la coppia De Sica-Brignano.

Delibal – dolce veleno, il film turco stasera su Canale 5: trama e castPer un periodo tutto sembra perfetto, ma dietro il sorriso di Bar?? si nasconde una sofferenza che nessuno riesce davvero a comprendere ... msn.com

Dove vedere Delibal – Dolce veleno stasera: orario, canale e streamingDelibal – Dolce veleno va in onda oggi, martedì 21 luglio 2026, alle 21:20 su Canale 5. La prima TV italiana è trasmessa in chiaro e si può seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity. Quando: o ... cpop.it