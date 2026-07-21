In onda su Canale 5 Delibal - Dolce Veleno è un dramma sentimentale meno stucchevole e banale del previsto
I n onda alle 21.30 su Canale 5, Delibal – Dolce Veleno è un dramma sentimentale meno stucchevole e banale del previsto. Racconta il colpo di fulmine tra Bar?? e Füsun, amore apparentemente perfetto che sarà messo a dura prova non da un tradimento ma da un ostacolo insormontabile. Nel cast Ça?atay Ulusoy e Leyla Lydia Tu?utlu, due tra gli attori turchi più apprezzati a livello internazionale. Addio a Ece Irtem: morta a 35 anni l’attrice delle soap turche di Canale 5 accanto a Can Yaman X Leggi anche › Il rapporto complicato tra madre e figlia al centro di “Annem”, il film turco in onda stasera su Canale 5 Delibal – Dolce Veleno, trama del film turco questa sera su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Temi più discussi: Delibal - Dolce veleno, il film turco stasera in tv: trama e cast; Promo: Delibal - Dolce veleno Video; In prima tv su Canale 5 il film Delibal – Dolce Veleno; I film in onda in TV stasera (21 luglio): si ride con la coppia De Sica-Brignano.
Delibal – Dolce Veleno arriva stasera in prima serata su Canale 5, martedì 21 luglio 2026. Il film turco, diretto nel 2015 da Ali Bilgin, ha ottenuto in patria un buon successo, superando i 6 milioni di dollari al box office. Al centro della storia c’è l’amore tra uno facebook
Delibal – dolce veleno, il film turco stasera su Canale 5: trama e castPer un periodo tutto sembra perfetto, ma dietro il sorriso di Bar?? si nasconde una sofferenza che nessuno riesce davvero a comprendere ... msn.com
Dove vedere Delibal – Dolce veleno stasera: orario, canale e streamingDelibal – Dolce veleno va in onda oggi, martedì 21 luglio 2026, alle 21:20 su Canale 5. La prima TV italiana è trasmessa in chiaro e si può seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity. Quando: o ... cpop.it