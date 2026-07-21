In Lombardia 300mila euro per restaurare mulini | Vogliamo restituirli ai cittadini alle scuole e ai turisti

In Lombardia, 300 mila euro saranno destinati al restauro di mulini storici tra il 2026 e il 2028. La somma fa parte di un investimento regionale volto a recuperare e valorizzare queste strutture. L’obiettivo è renderle accessibili a cittadini, scuole e turisti. La decisione è stata comunicata dall’assessora alla Cultura durante un’intervista a Fanpage.

La Regione Lombardia investe 300 mila euro nel triennio 2026-2028 per il recupero e la valorizzazione dei mulini storici: l'assessora alla Cultura Francesca Caruso ha spiegato a Fanpage.it come funziona il bando, chi può richiedere i contributi e cosa prevede la Settimana regionale dei Mulini Storici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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