Sono stati stanziati 150mila euro per rinnovare il parco Salvo d’Acquisto a Poggibonsi, con un investimento complessivo che arriva a 300mila euro includendo i lavori sui giardini di Salceto, appena iniziati. L’amministrazione ha dichiarato di aver risposto alle richieste dei cittadini per migliorare le aree verdi della città. I fondi sono destinati a interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi verdi pubblici.

Un investimento da 150mila euro per il nuovo look a Poggibonsi per il parco Salvo d’Acquisto. Una somma che raddoppia, considerando anche l’avvio dei lavori, da poco tempo, per i giardini di Salceto (nella foto). Spazi verdi da far diventare, nel programma illustrato dell’amministrazione comunale di Poggibonsi, sempre più fruibili e sicuri come luoghi di vita e di socialità autentici. "Un investimento per restituire qualità a una superficie molto utilizzata anche come spazio di collegamento e di attraversamento", spiega la sindaca Susanna Cenni. "Tante le sollecitazioni giunte nel tempo dai cittadini - aggiunge - per la sistemazione di percorsi pedonali apparsi sconnessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aree verdi, nuova immagine. Fondi fino a 300mila euro: "Abbiamo risposto ai cittadini"

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