In Giappone, le famiglie a basso reddito sono costretta a interfacciarsi con una realtà particolarmente ostica, specie in questo periodo dell’anno. Infatti, la pressione finanziaria che nasce durante le vacanze estive scolastiche costringe le famiglie a limitare l’uso dell’ aria condizionata e a tagliare significativamente le quantità di cibo. Secondo un sondaggio effettuato dall’ organizzazione no profit Kidsoor, la crisi colpisce un numero significativo di persone. Le famiglie a basso reddito hanno difficoltà a nutrire adeguatamente i propri figli. L’organizzazione, con sede a Tokyo, ha intervistato i nuclei familiari registrati al proprio programma di supporto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Giappone le famiglie a basso reddito non fanno tagli sulle vacanze, ma su cibo e aria condizionata

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