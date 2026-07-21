La Juventus sta considerando se far partire in prestito Jeff Ekhator o se puntare subito su di lui. La società sta valutando attentamente quale strada sia più adatta per il giocatore, che si trova tra l’essere ancora in rosa a Torino o cercare spazio altrove. La decisione riguarda il futuro immediato di Ekhator, che è al centro di una discussione interna alla Continassa.

di Luca Fioretti La Juve valuta con attenzione il percorso migliore per Jeff Ekhator, divisa tra la permanenza a Torino e la crescita altrove. Juventus ultimissime news: il futuro a breve termine di Ekhator è al centro di una profonda riflessione alla Continassa. Valutando il reparto avanzato, conviene o meno girarlo in prestito? Analizzando la rosa, la risposta è positiva poiché alla Juve sarebbe inevitabilmente un po’ chiuso da primo e secondo attaccante, ruoli che saranno occupati verosimilmente da Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Con una concorrenza così elevata, il classe 2006 rischierebbe di essere la quarta scelta dietro anche a Jonathan David, scivolando nelle gerarchie e trovando pochissimo spazio sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - In casa Juve nasce il dilemma Ekhator: giusto cederlo in prestito o bisognerebbe puntarci da subito? L’analisi

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