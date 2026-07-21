Dal 26 luglio al 1° agosto, a Cologno Monzese, si terrà la Kings World Cup Clubs 2026 presso la Kings Arena di via Ingegnoli 44. L’evento, che vede protagonisti calciatori di rilievo, segue la conclusione del mondiale di calcio Fifa. La competizione internazionale coinvolge club di diverse nazioni e si svolge in un periodo di una settimana. La manifestazione attirerà appassionati e tifosi, con partite e spettacoli legati al calcio.

Dopo che è calato il sipario sul mondiale di calcio Fifa, c’è un’altra Coppa del Mondo che invece si prepara a prendere il via, a Cologno Monzese. Si tratta della Kings World Cup Clubs 2026 che sarà ospitata da domenica 26 luglio a sabato 1° agosto presso la Kings Arena di via Ingegnoli 44. Dopo le edizioni di Messico 2024 e Parigi 2025, è la prima volta che la competizione internazionale della Kings League si svolge in Italia. Alla competizione parteciperanno club guidati da alcuni dei più grandi protagonisti del calcio internazionale, tra cui Lamine Yamal (La Capital CF – Kings League Spagna), Neymar Jr. (Furia FC – Kings League Brasile), James Rodríguez (Atlético Parceros – Kings League Messico) e Hasan Salihamidži? (No Rules FC – Kings League Germania). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IN CAMPO dal 26 luglio. Le “stelle“ del pallone a Cologno Monzese. Sbarca l’evento planetario della Kings League

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