L’Ariano International Film Festival presenta in anteprima “Tex McKenzie”, l’atteso film che segna l’esordio alla regia della star internazionale Ronn Moss. Il fascino senza tempo del western incontra il grande schermo dell’Ariano International Film Festival con “Tex McKenzie“, l’atteso film che segna l’esordio alla regia della star internazionale Ronn Moss. Venerdì 31 luglio, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’anteprima del film e di incontrare gli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson, insieme al produttore Tiziano Cavaliere, che accompagneranno la presentazione dell’opera condividendo curiosità e retroscena della produzione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - In anteprima all’Ariano International Film Festival Tex McKenzie, il film d’esordio alla regia di Ronn Moss

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