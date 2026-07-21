È stato avviato il progetto Impronte Sonore, che raccoglie testimonianze, suoni e racconti legati ai musei del territorio lecchese. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale attraverso la registrazione di paesaggi sonori e interviste. Le registrazioni vengono poi conservate e condivise per offrire una diversa modalità di conoscere e approfondire l’arte e la cultura della zona.

L’arte e la cultura custodita nei musei lecchesi parla, racconta, suona. È il progetto Impronte Sonore, che dà voce al patrimonio culturale e artistico lecchese attraverso la raccolta e la valorizzazione di paesaggi sonori, testimonianze, racconti e suoni legati ai musei del territorio. Al centro c’è la creazione di un Archivio sonoro aperto e incrementabile, accompagnato dalla realizzazione di podcast narrativi, spazi di ascolto immersivi, attività di formazione per operatori museali e laboratori rivolti ai giovani. È un nuovo modo di visitare i musei, affiancando alla tradizionale esperienza visiva nuove opportunità di ascolto. Particolare attenzione sarà dedicata alle persone con disabilità sensoriali, agli anziani, ai giovani e ai visitatori che normalmente incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Impronte Sonore. Raccolta di testimoni di arte e cultura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La cultura premia i suoi testimoni: a Pierluigi Rizzato il riconoscimento 2026Il 8 maggio presso il teatro Aldo Rossi di Borgoricco si è svolta la settima edizione di “Testimoni del nostro Tempo - Galà della Cultura”.

Prigionieri di guerra italiani, arte e culturaOggi si tiene a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, un convegno internazionale dedicato ai prigionieri di guerra italiani...

Temi più discussi: Impronte Sonore. Raccolta di testimoni di arte e cultura; Sistema museale della Provincia di Lecco: finanziato il progetto Impronte sonore; La Provincia di Lecco ottiene il finanziamento per Impronte Sonore: la cultura si ascolta; Regione Lombardia finanzia Impronte Sonore: nuova vita per il Sistema Museale della provincia di Lecco.

Impronte Sonore. Raccolta di testimoni di arte e culturaL’arte e la cultura custodita nei musei lecchesi parla, racconta, suona. È il progetto Impronte Sonore, che dà voce al patrimonio culturale e artistico lecchese attraverso la raccolta e la valorizzazi ... ilgiorno.it

IMPRONTE SONORE, PROGETTO DEL SISTEMA MUSEALE LECCHESE FINANZIATOLECCO – Il Sistema Museale della provincia di Lecco potrà contare su un nuovo progetto dedicato all’innovazione culturale e all’inclusione. Impronte Sonore, promosso dalla Provincia di Lecco, ha ott ... lecconews.news