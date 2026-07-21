Una piazza affollata di spettatori ha ospitato l’evento ’Ganzonissima 26-Il ritorno-Varietà musi comico’ nella località termale. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione dialettale ’Lasciateme cantare’, rappresentata da due membri.

Una piazza gremita di spettatori ha ravvivato la località termale di San Carlo con l’evento ’Ganzonissima 26-Il ritorno-Varietà musi comico’, a cura dell’associazione dialettale ’Lasciateme cantare’, rappresentata da Rinaldo e Giancarlo. Sul palco naturale, nella panoramica piazza Belvedere, si sono alternate scenette brillanti e cantanti con canzoni in dialetto, sia di Massa che di Carrara. Al centro ’Granelo’, un cavatore di Carrara ben interpretato da Max Ravenna, ricordando anche il lavoro in cava con un omaggio poetico agli uomini del marmo che ha commosso il pubblico. Sul palco si sono esibiti Giorgio Iacopi, Chiara Borghini, Riccardo Guzzinelli, Sonia Bernardi, Giuseppe Tartarini, Martina Pitanti, Manuela Palazzi, Enzo Lazzoni, Marzia Pellegrini e Giuliano Fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il varietà in dialetto grazie a ’Ganzonissima’

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