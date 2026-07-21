Il Tubone è più vicino Inaugurate nuove opere Presenti Giani e Paccosi | Tassello strategico

Notizia in breve

A Ponte a Cappiano sono state inaugurate nuove infrastrutture legate alla depurazione. Alla cerimonia erano presenti il presidente della regione e un assessore, che hanno definito l’intervento un elemento chiave per il miglioramento del sistema. Le opere fanno parte di un progetto volto a potenziare le strutture di trattamento delle acque reflue e sono state realizzate per rafforzare la gestione ambientale nella zona. Le nuove infrastrutture rappresentano un passo avanti nel settore della depurazione in Toscana.