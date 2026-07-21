Il Tubone è più vicino Inaugurate nuove opere Presenti Giani e Paccosi | Tassello strategico
A Ponte a Cappiano sono state inaugurate nuove infrastrutture legate alla depurazione. Alla cerimonia erano presenti il presidente della regione e un assessore, che hanno definito l’intervento un elemento chiave per il miglioramento del sistema. Le opere fanno parte di un progetto volto a potenziare le strutture di trattamento delle acque reflue e sono state realizzate per rafforzare la gestione ambientale nella zona. Le nuove infrastrutture rappresentano un passo avanti nel settore della depurazione in Toscana.
SANTA CROCE Un nuovo tassello si aggiunge alla sfida della depurazione in Toscana. A Ponte a Cappiano sono state inaugurate le nuove infrastrutture industriali realizzate all’interno dell’impianto del Consorzio Depuratore Spa, opere strategiche inserite nel più ampio progetto del "Tubone", destinate a rafforzare il sistema depurativo al servizio del distretto conciario e di un vasto territorio regionale. Le nuove strutture, che entreranno in funzione entro il prossimo settembre, permetteranno di ricevere e pretrattare ulteriori reflui urbani provenienti dalla Valdinievole, per un volume di circa 10 mila metri cubi al giorno, pari a 3,5 milioni di metri cubi all’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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