La contrada Viarella ha vinto il Palio dopo tredici anni, riportando il cencio nei colori gialloneri. La festa prosegue nonostante la rimozione delle tribune e il rientro alla normalità nel centro cittadino. I festeggiamenti sono ancora in corso, mentre la piazza si svuota e le strade vengono ripulite. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti e i supporter della contrada. La cavalla coinvolta nell’evento è stata dichiarata fuori pericolo.

Mentre la piazza torna alla normalità, le tribune vengono smontate e la terra lascia le strade del centro, la festa non si ferma. Continuano i festeggiamenti della contrada Viarella, che domenica ha conquistato il Palio riportando il cencio nei colori gialloneri dopo tredici anni. "Non ho ancora realizzato quello che è successo" racconta Gerardo Sibilia capitano della contrada Viarella. "Io ci ho creduto tanto, mentre altri mi dicevano che il fantino non era adatto per questa pista, io sono andato dritto con questa scelta". Per la contrada si tratta del coronamento di un lavoro iniziato mesi fa, portando la gioia che mancava da un po’ in tutti i contradaioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il trionfo dei gialloneri: "Ci abbiamo creduto tanto". E la cavalla è fuori pericolo

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