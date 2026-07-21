Il Tolentino è pronto ad alzare il sipario sulla nuova stagione sportiva. Con lo slogan "Va in scena il Tole" prende il via la campagna abbonamenti, attraverso la quale il club cremisi punta a richiamare il pubblico delle grandi occasioni, invitando i tifosi a sostenere la squadra fin dall’inizio del campionato. "Essere del Tolentino significa esserci", è il messaggio scelto dalla società, che chiama a raccolta i sostenitori per trasformare lo stadio in un valore aggiunto nelle sfide della prossima stagione. L’obiettivo è quello di consolidare il legame tra squadra e città. Per la fase di preabbonamento sono stati fissati questi prezzi: Gradinata Pallorito a 60 euro per 14 gare, Gradinata Plus a 75 euro per 14 gare, Tribuna a 120 euro per 14 gare e Poltroncina a 220 euro per 15 gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Tolentino accende il motore. Partita la campagna abbonamenti. Già fissate cinque amichevoli

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