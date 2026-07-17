Lucchese - La partenza Via agli abbonamenti Partita la campagna

Ha preso il via la campagna abbonamenti 2026-’27 della Lucchese e non poteva che prendere il nome di "T’immagini.", la canzone di Vasco Rossi che ha fatto da colonna sonora nella scorsa stagione. "È il momento di esserci e di vivere insieme il ritorno della Lucchese in un campionato nazionale", questo il commento della società rossonera che ha riservato la prelazione agli abbonati della scorsa stagione: da ieri al 31 luglio; dovranno presentarsi con l’abbonamento dello scorso anno. Poi, dal 1° agosto, vendita libera per tutti. Unico punto vendita il "point dello stadio" con questi orari: lunedì-venerdì 15.30-19.30, sabato 10-13. Questi i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Inter, partita la campagna abbonamenti: i tifosi nerazzurri si lamentano per i rincariLa campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 dell’Inter è iniziata il 17 giugno e si concluderà quando i posti disponibili saranno esauriti.

Temi più discussi: MARCHETTI: Lucca sarà ceduto, Folorunsho ha qualche chances. Zeballos aspetterà ancora il Napoli; In partenza L’Italia più bella che c’è!, nel suo viaggio anche Lucca -; Il Sistema Museale della Provincia di Lucca e il festival I Musei del Sorriso ringraziano la professoressa Ave Marchi; Napoli, via al raduno a Castel Volturno: nel primo gruppo di lavoro anche Marin, Lucca e Lindstrom | VIDEO.

Lucchese - La partenza. Via agli abbonamenti. Partita la campagnaDa ieri potranno acquistare le nuove tessere 2026-’27 con diritto di prelazione coloro che le avevano già sottoscritte la scorsa stagione. Dal 1° agosto gli altri . msn.com

Lucchese - The Departure. Season Tickets Now Available. The Campaign Has BegunStarting yesterday, those who already purchased last season's membership cards will be able to purchase them with pre-emptive rights. From August 1st, everyone else will be able to. sport.quotidiano.net

Sta davvero ricominciando la stagione del Napoli Parte del gruppo azzurro si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno per i primi test fisici e atletici in vista della partenza per Dimaro, prevista per venerdì mattina Il primo gruppo di lavoro, composto da x.com