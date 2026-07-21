Il San Marino evita il baratro Iscrizione al campionato completata
Il San Marino ha completato l’iscrizione al campionato, evitando così il rischio di esclusione. Dopo settimane di incertezza e silenzio, la società ha presentato i documenti necessari. La decisione giunge pochi giorni prima della scadenza stabilita, scongiurando la possibile perdita di iscrizione. Nessun dettaglio sui motivi che hanno portato all’ultimo momento, ma la formalità è stata rispettata. La squadra potrà quindi partecipare alla prossima stagione ufficiale.
Quando il silenzio cominciava a somigliare pericolosamente a un addio, la clessidra si è capovolta. Contro ogni pronostico e dopo settimane passate a rincorrere i fantasmi del fallimento, il San Marino pare aver compiuto lo scatto decisivo: la documentazione è depositata e il San Marino calcio conquista il diritto di allinearsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. Il presidente Emiliano Montanari sembra avere sbrogliato l’intricata matassa delle pendenze economiche, azzerando i debiti con i tesserati della passata stagione. I bonifici, partiti in extremis, avrebbero sbloccato le liberatorie necessarie a ottenere il semaforo verde dalla Federazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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