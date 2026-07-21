il san marino evita il baratro iscrizione al campionato completata

Notizia in breve

Il San Marino ha completato l’iscrizione al campionato, evitando così il rischio di esclusione. Dopo settimane di incertezza e silenzio, la società ha presentato i documenti necessari. La decisione giunge pochi giorni prima della scadenza stabilita, scongiurando la possibile perdita di iscrizione. Nessun dettaglio sui motivi che hanno portato all’ultimo momento, ma la formalità è stata rispettata. La squadra potrà quindi partecipare alla prossima stagione ufficiale.