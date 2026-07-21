Nel quinto episodio della terza stagione di House of the Dragon, si fa riferimento a Meria Martell, nota come il Rospo Giallo di Dorne. La donna, appartenente alla casata Martell, è stata descritta come una figura che si oppose ai Targaryen. La scena ha richiamato dettagli presenti nei libri di George R. R. Martin, anche se non sono stati mostrati eventi specifici o immagini dirette di lei nel episodio.

Nel quinto episodio della terza stagione di House of the Dragon, c’è un momento che potrebbe essere passato inosservato a molti spettatori, ma che per i lettori di George R.R. Martin ha un peso enorme: durante una partita a scacchi con Daeron Targaryen, Ormund Hightower menziona Meria Martell, la leggendaria principessa di Dorne conosciuta come il Rospo Giallo. Un semplice riferimento? Forse. Ma dietro quel nome si nasconde una delle figure più temute e rispettate della storia di Westeros: la donna che resistette ad Aegon il Conquistatore e che, insieme al suo popolo, contribuì alla caduta di Meraxes e alla morte di Rhaenys Targaryen. Chi era il Rospo Giallo di Dorne?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il Rospo Giallo di Dorne: Chi era Meria Martell, la donna che sfidò i Targaryen

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