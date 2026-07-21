Il Patta al fresco De Col prende una botta e l’Arezzo comincia a sudare sul serio

Il giocatore Patta è stato messo in custodia cautelare, mentre De Col ha subito un colpo durante la partita. L’Arezzo ha iniziato a mostrare segni di difficoltà in campo, con il rischio di un aumento della pressione sulla squadra. Le partite recenti hanno evidenziato tensioni e problemi sul terreno di gioco, senza coinvolgimento di analisi tattiche o commenti tecnici. La squadra si trova ora in una fase complicata, con una situazione da monitorare attentamente.

Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Senza lavagnette tattiche da professori, ma con l’occhio di chi l’amaranto ce l’ha nel sangue. Lunedì 20 luglio Il temporale della notte ha rinfrescato Rovetta, ma non ha certo raffreddato il lavoro dell’Arezzo. Gli amaranto hanno affrontato una doppia seduta fatta di corsa, forza, schemi e sviluppi di gioco, sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Insomma, poca villeggiatura e parecchio sudore. Come è giusto che sia, perché il campionato non si prepara con le passeggiate panoramiche e nemmeno contando gli abeti della Val Seriana. Al mattino il gruppo ha iniziato con una fase di attivazione, seguita da un circuito di forza dedicato agli arti inferiori e da un lavoro tattico diviso per reparti. 🔗 Leggi su Lortica.it

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