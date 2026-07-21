Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni | arriva Agnese Lorenzini

L’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore debutterà il 7 settembre. Continuano a trapelare notizie sul cast, con l’aggiunta di Agnese Lorenzini. I fan sono già in attesa di scoprire le novità e i personaggi che accompagneranno le vicende ambientate nel grande magazzino. Le riprese sono in corso e le anticipazioni sul cast vengono condivise dal set. La serie tornerà sui teleschermi di Rai Uno tra poche settimane.

Mentre i tantissimi fans de Il Paradiso delle signore hanno già iniziato il conto alla rovescia, che li condurrà al 7 settembre (data di debutto dell’undicesima stagione), dal set continuano ad arrivare news sul cast che ci terrà compagnia nei pomeriggi di Rai Uno. Tra le new entry è recentemente apparso un nome ben noto a chi seue le fiction Rai, quello di Agnese Lorenzini, gia conosciuta dal grande pubblico per la sua interpretazione in Upas. Agnese Lorenzini nel cast Il Paradiso delle signore. Probabilmente molti la ricorderanno per aver interpretato l ‘avvocatessa Susanna Picardi in Un posto al sole: Agnese Lorenzini è una giovane attrice italiana molto amata dal pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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