Il nuovo libro del Papa invoca la pace | La corsa agli armamenti atterrisce

Il Papa ha pubblicato un nuovo libro in cui si concentra sulla pace e denuncia la corsa agli armamenti, definendola un fenomeno che provoca timori. Il testo, disponibile da oggi e pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, raccoglie le sue riflessioni su questi temi. Nel volume, il Papa esprime preoccupazione per le conseguenze della proliferazione di armi e invita a considerare alternative pacifiche.

Il Papa «torna» a parlare con un testo, disponibile da oggi, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Il titolo del volume, che raccoglie per l’intelligente curatela del giornalista Alessandro Banfi discorsi e testi di Robert Prevost sulla pace, è «Disarmata e disarmante», con evidente – quanto un po’ inflazionato – richiamo alle prime parole pronunciate dal neoeletto Leone XIV l’8 maggio 2025: «Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la Terra.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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