il nord italia alle prese con temporali intensi vento e grandine otto regioni in allerta gialla marche in arancione

Notizia in breve

Otto regioni del Nord Italia sono in allerta gialla, mentre una regione è in allerta arancione, a causa di temporali intensi, vento forte e grandine. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate con piogge abbondanti e raffiche di vento che interessano varie aree del Nord. In alcune zone, il caldo record si sta riducendo, ma le perturbazioni continuano a causare disagi e danni.