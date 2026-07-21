Il Nord Italia alle prese con temporali intensi vento e grandine Otto regioni in allerta gialla Marche in arancione
Otto regioni del Nord Italia sono in allerta gialla, mentre una regione è in allerta arancione, a causa di temporali intensi, vento forte e grandine. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate con piogge abbondanti e raffiche di vento che interessano varie aree del Nord. In alcune zone, il caldo record si sta riducendo, ma le perturbazioni continuano a causare disagi e danni.
Temporali di forte intensità, raffiche di vento, ma anche grandinate: mentre in alcune aree d’Italia il caldo record inizia a dare una tregua, il Nord Italia torna nel mirino di eventi climatici estremi. Sono 7 le regioni in allerta gialla e una, le Marche, in allerta arancione. Nelle prossime ore, “il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determinerà infiltrazioni di aria più fresca in quota – spiega la Protezione civile – favorendo l’innesco di temporali, anche di forte intensità “. Sulla base delle previsioni degli esperti, il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi, d’intesa con le regioni coinvolte, emesso un avviso di condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Maltempo in Nord Italia: grandinata record dalla Lombardia al Friuli
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ITA Stasera 20 luglio ci sarà un passaggio della #ISS osservabile da tutta Italia (favorito il nord-est). Appuntamento alle 21:24 circa (ora italiana) meteo e luci del tramonto permettendo. Occhio anche alla #Tiangong (riga gialla). Altro passaggio più favorev x.com
Grandine gigantesca e supercelle hanno colpito il Nord Italia con una violenza eccezionale. Centinaia di vetri in frantumi, auto devastate, tetti distrutti e pesanti danni alle coltivazioni. Segui il Radar Live per prevenire questi fenomeni https://to.meteoera facebook