Il Nord Italia alle prese con temporali intensi vento e grandine Otto regioni in allerta gialla Marche in arancione

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto regioni del Nord Italia sono in allerta gialla, mentre una regione è in allerta arancione, a causa di temporali intensi, vento forte e grandine. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate con piogge abbondanti e raffiche di vento che interessano varie aree del Nord. In alcune zone, il caldo record si sta riducendo, ma le perturbazioni continuano a causare disagi e danni.

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Temporali di forte intensità, raffiche di vento, ma anche grandinate: mentre in alcune aree d’Italia il caldo record inizia a dare una tregua, il Nord Italia torna nel mirino di eventi climatici estremi. Sono 7 le regioni in allerta gialla e una, le Marche, in allerta arancione. Nelle prossime ore, “il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determinerà infiltrazioni di aria più fresca in quota – spiega la Protezione civile – favorendo l’innesco di temporali, anche di forte intensità “. Sulla base delle previsioni degli esperti, il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi, d’intesa con le regioni coinvolte, emesso un avviso di condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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