Milano, 21 luglio 2026 – Maggio 1969, più di mezzo secolo fa. Nell’Aula Magna della Statale, davanti a duemila studenti che stanno occupando l’università, Dario Fo propone in anteprima assoluta il suo “Mistero Buffo”. Una giullarata popolare. A sottolineare fin da subito eredità e riferimenti: il popolo e i suoi cantastorie senza patria, un po’ poeti e un po’ teatranti, armati solo di canovaccio e di talento. Con quel grammelot gonfio di suoni onomatopeici in bilico fra dialetti padani, italiano, latino e quant’altro. Ancora oggi rimane probabilmente il titolo più conosciuto del Premio Nobel. E quello che ne sintetizza meglio la rivoluzione teatrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “Mistero Buffo” di Dario Fo ritorna nel cortile della Sormani con la firma di Lucia Vasini

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Mistero Buffo— Dario Fo

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