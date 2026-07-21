Il mercato del lavoro mostra segnali di rafforzamento con i redditi in aumento. Secondo il Rapporto Inps, l'inflazione si riduce mentre le retribuzioni proseguono la crescita. Il reddito netto beneficia anche degli interventi fiscali e contributivi implementati di recente. I dati indicano un miglioramento generale nel potere d'acquisto dei lavoratori, grazie a un rallentamento dell'inflazione e a misure di sostegno economico.

“L’inflazione rallenta, le retribuzioni continuano a crescere e il reddito netto beneficia in misura significativa degli interventi fiscali e contributivi”. Con queste parole Valeria Vittimberga, direttrice generale dell’Inps, commenta con Formiche.net il Rapporto annuale dell’Istituto presentato il 9 luglio alla Camera dei deputati dal presidente Gabriele Fava. Il documento fotografa una fase di rafforzamento del mercato del lavoro italiano: cresce l’occupazione stabile, si riduce il lavoro a termine, aumenta la platea dei contribuenti e si consolidano i segnali di recupero del potere d’acquisto dopo la forte fiammata inflazionistica del 2022-2023. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Il mercato del lavoro si rafforza e i redditi recuperano terreno. Vittimberga legge il Rapporto Inps

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