Il Manchester United chiede di ingaggiare Ismaila Sarr

Il Manchester United ha manifestato interesse per l’attaccante del Crystal Palace, Ismaila Sarr, di 28 anni. Il giocatore ha contribuito alla vittoria del Crystal Palace nella UEFA Europa Conference League la scorsa stagione.

Breaking: Secondo quanto riferito, il Manchester United sarebbe interessato a ingaggiare l’attaccante del Crystal Palace Ismaila Sarr. Il 28enne ha impressionato molto per il Crystal Palace, aiutandolo a vincere la UEFA Europa Conference League la scorsa stagione. Ha segnato nove gol nelle competizioni europee e 21 gol in tutte le competizioni. Sarr ha fatto abbastanza bene anche ai Mondiali con il Senegal. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Manchester United punta su Ismaila Sarr. Secondo quanto riferito da Footmercato, il Manchester United sarebbe interessato al giocatore e avrebbe già fatto un’inchiesta sulla sua disponibilità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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